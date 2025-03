Linee e cabine elettriche, il restyling. Dieci milioni dal Pnrr: via ai lavori di Enel

Un piano di investimenti da 10 milioni di euro per l’innovazione, la sistemazione delle cabine e le nuove linee elettriche, ma anche il rifacimento di quelle esistenti per un totale di 30 chilometri. Proseguono i lavori di restyling del sistema di Città di Castello con gli investimenti dei fondi Pnrr di E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, che sta portando avanti una serie di interventi per ottimizzare il servizio e contribuire alla sua digitalizzazione. Il piano, avviato tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024 adesso è giunto alla sua più significativa fase di sviluppo ed è stato presentato al sindaco Luca Secondi dal responsabile E-Distribuzione unità tecnici per l’Umbria Enrico Bartoccini e dalla referente Enel Fabiana Bruschi nel corso di un incontro. Nel dettaglio, si tratta di un piano da oltre 10 milioni di euro che prevede il restyling di oltre 70 cabine elettriche sul territorio, nonché di quella primaria e la realizzazione di tre nuovi impianti secondari di trasformazione, (col box compatto) in viale Marconi, via Abetone e via delle Crocerossine, a cui si aggiungeranno nuove dorsali interrate per un totale di 21 chilometri.

Saranno altresì rifatte linee aeree con cavo isolato per ulteriori 8,5 chilometri. Nel primo anno i lavori hanno già interessato 35 cabine e diverse dorsali; a breve partiranno i lavori per nuove linee interrate e cabine nel centro città e nella zona di Cerbara nonché nell’area di Lerchi, Badiali e Belvedere. In alcune circostanze le operazioni, che devono essere eseguite in orario giornaliero per ragioni di sicurezza, potranno richiedere interruzioni temporanee del servizio, che saranno limitate grazie a bypass dalle riserve.

"Il territorio – ha detto il sindaco Luca Secondi – è interessato da importanti investimenti tesi a potenziare e riqualificare la rete elettrica, sia all’interno del centro storico che in ambito più vasto interessando tutto il comune. Gli oltre 10 milioni di euro testimoniano la centralità di Città di Castello nelle politiche di investimento del Pnrr, anche sotto il profilo degli interventi infrastrutturali e di potenziamento delle reti. Cifre considerevoli – aggiunge il sindaco – che si vanno ad aggiungere alle tante risorse del Pnrr che il comune ha saputo intercettare: le altre arrivano da enti quali Umbra Acque, E-Distribuzione e tutte le tematiche di sottoservizi".