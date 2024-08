Linda e Tommaso, stelle della danza. Entrano nelle Accademie europee

Sono giovanissimi, sognano un futuro stellato nei maggiori teatri del mondo e per loro giunge una importante opportunità. Linda Magnanelli ha 13 anni è di San Giustino; Tommaso Dell’Omarino, 12 anni di Città di Castello: sono i portacolori dello "Studio Danza Giubilei". Accomunati dalla passione per il ballo i due ragazzi nei prossimi giorni entreranno in due prestigiose scuole a livello europeo. Linda andrà all’Accademia "Pole National Superieur de Danse Rosella Hightower" di Cannes e Tommaso alla "Ballettakademie der Wiener Staatsoper" di Vienna: entrambi hanno sostenuto e superato numerose audizioni per potersi ‘guadagnare’ un posto in queste ambite scuole di livello internazionale.

"Siamo molto soddisfatti di questo traguardo che ci farà progredire nelle nostra grande passione verso la danza", dicono emozionati Linda e Tommaso. Sono i primi passi di un percorso di studi e allenamenti destinato, chissà, a farli entrare nel novero di artisti della danza internazionale. Per ora è già un grande successo, tanto che prima della partenza per le rispettive destinazioni europee sono stati ricevuti in comune a Città di Castello dal sindaco Luca Secondi e dal collega di San Giustino Stefano Veschi insieme ai loro familiari e allo staff dello Studio Danza (Rita e Roberta Giubilei, Luisa Fortuni, Chiara Mancini Alunno, Giulia Boschi e Laura Massetti). "Siamo felici di aver coltivato in loro questa importante passione artistica e di averli guidato verso la strada dei sogni", dicono le due insegnanti.

Parole di apprezzamento anche dai sindaci Secondi e Veschi che hanno definito i due giovanissimi aspiranti ballerini, "veri e propri ambasciatori della cultura, dell’arte e della danza al di fuori dei confini nazionali". Un invito a "sognare e credere sempre in quello che si vuole raggiungere è il messaggio più bello che oggi nei vostri occhi e nei sorrisi tutti noi abbiamo appreso. Grazie ragazzi", hanno ribadito sia i rappresentanti istituzionali che quelli della scuola di danza. Al termine dell’incontro i sindaci Secondi e Veschi hanno consegnato a Linda e Tommaso alcuni volumi sulla storia delle due città quale tributo anche al loro ruolo futuro di giovani ambasciatori dell’Altotevere nel mondo, come esempio di impegno, passione e disciplina.