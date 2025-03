L’incontro tra l’ex arbitro e gli studenti

GUBBIO - Si terrà giovedì al Liceo scientifico sportivo del polo liceale Mazzatinti un incontro con Federico Dionisi, arbitro di Serie A, che condividerà con gli studenti la sua esperienza e la sua visione sulla professione dell’arbitro. Ad arricchire il pacchetto degli ospiti ci saranno anche Matteo Passeri, assistente arbitrale della sezione Aia di Gubbio e Adolfo Traversini, presidente della sezione Aia eugubina. Durante l’incontro, si discuterà non solo delle sfide e delle esperienze quotidiane che un arbitro vive, ma anche dell’importanza della formazione, della disciplina e del fair play nello sport. Il confronto con professionisti del settore permetterà agli studenti di conoscere più da vicino la figura dell’arbitro, non solo come autorità durante le partite, ma anche come testimone di valori fondamentali che riguardano non solo il calcio, ma lo sport in generale.