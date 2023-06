L’incompatibilità di Bandecchi "Le Fere a Perugia, Gubbio o Roma"

"Vendo la Ternana, perché mi è stato detto dalla destra di Terni che sarei incompatibile. Ho già comunicato alla Federazione che giocheremo a Gubbio, Perugia o Roma, comunque sto vendendo la Ternana e forse compro un’altra squadra". Cosi il neosindaco e presidente della società rossoverde, Stefano Bandecchi ieri a "L’Aria che tira", il programma di La7 condotto da Myrta Merlino.

A decretare la presunta incompatibilità, mercoledì nel giorno della proclamazione del primo cittadino, è stata la segreteria comunale in base all’articolo 63 del Tuel (Testo unico degli enti locali). La questione sarà valutata e approfondita nella prima riunione del nuovo Consiglio comunale, non ancora convocato, ma intanto la Ternana torna sul mercato. "Ho saputo che per via della concessione dello stadio la mia carica di sindaco è incompatibile con la carica di presidente della Ternana, quindi la porto a giocare a Perugia, a Gubbio o a Roma, anzi la vendo e me ne compro un’altra da un’altra parte", così Bandecchi a La7.

La questione coinvolge inevitabilmente i progetti del club, da quello stadio-clinica al nuovo centro sportivo. " Io non ho mai adorato particolarmente il mondo del calcio italiano perché non mi sembra contornato da persone da frequentare – ha precisato Bandecchi tornando anche sulla polemica con il presidente federale Gravina – Vendo la squadra perché mi è stato detto dalla destra ternana che sarei incompatibile ,quindi non volendo dimettermi da sindaco, perché ho già avviato un percorso con Alternativa Popolare, vendo la Ternana. La vecchia Giunta mi ha subito presentato il conto dicendo che la mia Ternana utilizza lo stadio, allora io ho gia comunicato alla Federazione che giocheremo a Gubbio, Perugia o Roma, comunque la Ternana la sto vendendo".

Intanto oggi, 2 Giugno, prima uscita ufficiale del sindaco Stefano Bandecchi che partecipa, fa sapere il Comune, alle celebrazioni pubbliche in occasione del 77esimo anniversario della proclamazione della Repubblica Italiana. Le cerimonie inizieranno alle 9.45 in piazza Briccialdi con l’alzabandiera e la deposizione delle corone al Monumento ai Caduti; alle 10.30 in Piazza Tacito il passaggio in rassegna del picchetto, delle rappresentanze, dei labari e dei gonfaloni, con la lettura del messaggio augurale del Presidente della Repubblica. Il sindaco parteciperà poi alla consegna delle onorificenze al merito della Repubblica.

