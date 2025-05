“Liberidì Liberidà”, Sabina Guzzanti al Barton Park

Anche Sabina Guzzanti (nella foto) salirà sul palco dell’arena del Barton Park di Perugia con lo spettacolo “Liberidì Liberidà” in scena sabato 26 luglio alle 21, nell’ambito della stagione estiva della stagione Tourné.

Si tratta di un ulteriore appuntamento, dopo quello già annunciato che vedrà protagonista Paolo Crepet il 24 giugno, realizzato in partnership con Fondazione Barton e il PostModernissimo, nell’ambito della rassegna artistico-culturale “L’Arena Festival” che animerà l’estate del parco perugino che verrà presentata ufficialmente martedì 27 maggio.

Da ormai un paio d’anni, Sabina Guzzanti, figlia, sorella e soprattutto madre di tanti orfani dei bei tempi andati, si dedica "al dialogo sia con Meloni che con Schlein, con l’unico obiettivo di attenuare il danno. Un lavoro impegnativo, spesso estenuante – si racconta nelle note dello spettacolo – portato avanti con abnegazione e sacrificio e senza che nulla gliene venga in tasca. Di qui l’idea di cominciare a monetizzare questa attività con una serie di conferenze spettacolo, che i giovani d’oggi chiamano stand up comedy, sul nostro presente travagliato. Ovviamente non si parlerà solo di politica ma anche di argomenti veramente importanti come lo sviluppo tecnologico in mano a 4 esaltati irresponsabili e più in generale di come conservare una qualche forma di dignità nel 21 secolo".

Le prevendite dei biglietti sono già aperte su circuiti TicketItalia e TicketOne.