"Liberazione Alta Valle, un Comitato per celebrare" L'Istituto Gabriotti ha proposto la costituzione di un Comitato per le celebrazioni dell'80° anniversario della Liberazione dell'Alta Valle del Tevere. Collaboreranno con il Comune e varie associazioni legate alla Memoria storica per coordinare eventi commemorativi come fucilazioni di partigiani e la liberazione di Città di Castello.