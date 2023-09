Lezioni ’live’ col Perugino Ora la grande mostra apre le porte alle scuole

Studiare dal vivo ammirando i capolavori. Ora a Città della Pieve è possibile. La mostra ’…Al battesimo fu chiamato Pietro. Il Perugino a Città della Pieve’, aperta fino al 30 settembre, si prepara infatti ad accogliere gli studenti che presto torneranno sui banchi e che avranno dunque la possibilità di visitare, per due settimane, le tre sedi espositive di Palazzo della Corgna, Oratorio dei Bianchi e Museo Civico Diocesano di Santa Maria dei Servi. Proprio per accogliere il maggior numero di ragazzi di ogni ordine e grado e per avvicinarli all’arte del Perugino, ogni scuola potrà scegliere la soluzione che meglio incontra le proprie esigenze organizzative e didattiche. Sarà possibile visitare le tre sedi della mostra in autonomia, con un biglietto gratuito per i ragazzi fino a 12 anni o con uno speciale biglietto da 8 euro riservato alle scolaresche composte da giovani dai 13 ai 19 anni. Per le scuole che invece volessero partecipare a una visita guidata a loro dedicata le proposte sono due: si potrà visitare solo la sede espositiva di Palazzo della Corgna con una visita guidata dalla durata di un’ora e dal costo di 3 euro a studente o si potrà optare per una visita guidata delle tre sedi espositive, della durata di 2 ore, al costo di 90 euro per l’intera classe. Le attività didattiche proposte permetteranno agli studenti di ogni età di ammirare i capolavori di Pietro Perugino e degli altri maestri rinascimentali nelle sedi espositive che li accolgono dal 2 luglio e che in questi mesi hanno visto l’ingresso di moltissimi visitatori.

Per le settimane finali, dunque, le porte si apriranno anche alle scolaresche che, attraverso le cinque sezioni della mostra, seguiranno il percorso della straordinaria carriera del Perugino. Ventisette opere provenienti dai più importanti musei italiani e stranieri per immergersi nelle atmosfere rinascimentali e comprendere gli aspetti salienti della cultura pittorica di un maestro assoluto come Vannucci ma anche di artisti della statura di Cosimo Rosselli, Ghirlandaio, Pintoricchio. Sarà un’occasione unica di fare scuola in un contesto diverso e estremamente stimolante, scoprendo o riscoprendo l’arte rinascimentale sotto nuovi punti di vista. La mostra presenta ricostruzioni interattive e sale multimediali che sapranno avvicinare i ragazzi di oggi all’arte di tanti secoli fa. Info e prenotazioni a: [email protected] .