Lezione di legalità con le Fiamme gialle

SPOLETO A scuola di legalità dalla Guardia di finanza. Faccia a faccia tra gli studenti dell’Istituto alberghiero e le Fiamme gialle di Spoleto per parlare del delicato tema della sicurezza economico-finanziaria. L’iniziativa ha avuto il fine di sensibilizzare i più giovani sul valore civile ed educativo della legalità, incoraggiare la diffusione di comportamenti virtuosi e responsabili in campo economico e finanziario e stimolare una maggiore consapevolezza del delicato ruolo rivestito dalla guardia di finanza, quale forza di polizia al servizio della collettività. Dopo la presentazione del dirigente scolastico, il capitano Elisa Renzi, comandante della compagnia di Spoleto, ha illustrato quali sono gli ambiti d’intervento delle Fiamme gialle, ponendo particolare attenzione alla prevenzione e al contrasto dell’evasione e delle frodi fiscali, degli illeciti in materia di spesa pubblica, della contraffazione di marchi e della pirateria audiovisiva, nonché dei reati in materia di sostanze stupefacenti. Presente all’incontro anche l’Ambasciatrice per il Patto ambientale europeo, Arianna Giannini che, nell’ambito del suo intervento, ha proposto ai ragazzi vari temi sullo spreco di risorse naturali e sull’inquinamento.