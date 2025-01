L’extravergine ’motore’ dell’Umbria: "Prodotto che racconta l’eccellenza. L’oro verde traina anche il turismo"

"Anteprima della Dop è l’olio di eccellenza con la bellezza intorno. L’olio come deve essere raccontato. L’olio che ha un padre (il produttore) e una madre certa (l’Umbria)", parole di Paolo Morbidoni, presidente della Strada dell’Olio e.v.o. Dop Umbria, in occasione dell’inaugurazione dell’evento, che si è svolto a Spoleto tra assaggi, visite alla città e dibattiti.

"Questo – va avanti Morbidoni – è ciò che dobbiamo raccontare al mondo, perché la consapevolezza è una forza mentre la qualità invece - in un segmento molto competitivo come gli oli di fascia alta - ormai è una precondizione. L’anteprima Dop, evento unico in Italia, racconta di queste annate difficili e ci conferma come laboratorio dove l’unione di mani volenterose rende possibile tutto questo e la bellezza di ciò che ci circonda diventa un fattore competitivo". L’Umbria è tornata così a raccontare il suo extravergine Dop rivolgendosi a giornalisti, chef, e operatori di settore. Un racconto che si è concluso con la cena “Oleocentrica“ a palazzo Cambiotti, in una fusione di linguaggi diversi: il bello, la cultura e i sapori, questi ultimi dispensati dagli chef stellati Ada Stifani, Fabio Cappiello, Cristina Rastelli e Daniele Auricchio.

Ma l’oro verde è anche leva di sviluppo e di promozione turistica. Di questi aspetti ha parlato l’assessora regionale Simona Meloni: "L’olio – ha osservato - è un ottimo traino in termini di oleoturismo e come Regione non mancheremo di valorizzare ancora di più, il connubio tra prodotto e paesaggio, per accrescere ulteriormente la nostra attrattività turistica". Ad intervenire all’appuntamento moderato da Federico Sisti, segretario generale della Camera di commercio anche Andrea Sisti, sindaco di Spoleto, e Giorgio Mencaroni, presidente della Camera di commercio, il quale ha dato appuntamento a marzo quando il concorso regionale “Oro Verde dell’Umbria” metterà il suggello alla stagione produttiva 2024/2025 incoronando i migliori oli della regione. Vetrina prestigiosa che apre poi all’altro grande Premio: l’Ercole Olivario da dove usciranno i campioni di tutto lo Stivale.

Silvia Angelici