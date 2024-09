L’ex rettore Moriconi:: "Erano qui da 12 anni"

PERUGIA "Persona molto garbata. Ci limitavamo a salutarci. Era arrivato a Fratticiola circa 12 anni fa", così l’ex rettore Franco Moriconi (nella foto), vicino di casa degli Scoccia, ricorda il capofamiglia. "In dodici anni – prosegue – non ho mai visto nè la moglie nè la figlia. Avevano un cavallo. Questo me lo ricordo bene. Poi non l’ho visto più. Lo incontravo l’estate al bar qualche volta. Domenica pomeriggio ho sentito 3- 5 spari. Non mi sono insospettito più di tanto perché come noto nelle campagne umbre spesso qualcuno spara ai selvatici". Il professor Moriconi, e come lui un altra famiglia che abita nei pressi del casolare degli Scoccia, dicono che era difficile incontrarsi con quelle persone. "Lui era di origini sarde e aveva lavorato alla Galleria nazionale. Forse gli unici con i quali aveva legato erano un gruppo di cacciatori, con i quali condivideva la stessa passione. Di primo acchitto erano una famiglia molto tranquilla".