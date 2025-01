Lettura e cultura. Due premi per la biblioteca

Il Comune celebra due traguardi prestigiosi ottenuti nel 2024, che testimoniano l’impegno costante nella promozione della lettura e della cultura. Il primo riconoscimento è l’ammissione nell’elenco delle Città che leggono per il triennio 2024-2026. Il Centro per il libro e la lettura, in collaborazione con Anci, ha premiato Corciano per il suo impegno nel fare della promozione della lettura una priorità strategica e costante sul territorio. Il secondo è il marchio regionale Umbria Culture for Family, assegnato alla Biblioteca Rodari. Questo riconoscimento, finanziato dal Dipartimento per le politiche per la famiglia, certifica la qualità dei servizi e delle strutture dedicate alle famiglie e ai bambini, contribuendo al contempo alla promozione turistica del territorio e alla creazione di una rete di offerte rivolte a tutte le fasce d’età.

"Questi due importanti riconoscimenti – commenta il sindaco Lorenzo Pierotti – sanciscono il valore straordinario della nostra Biblioteca Rodari, che si è guadagnata nel tempo un posto speciale nel cuore dei corcianesi, grandi e piccoli. Il merito va non solo alla qualità dei servizi offerti, ma anche alla passione e alla dedizione di chi ci lavora e dei volontari che la animano con tante attività rivolte a tutte le età. La frequentatissima biblioteca è un esempio concreto di come la cultura possa essere il motore di una comunità coesa e proiettata al futuro".

"I riconoscimenti ottenuti dalla nostra Biblioteca Rodari – le parole del consigliere comunale con delega alla promozione della lettura Chiara Scardazza – testimoniano che la promozione della lettura è un elemento che restituisce valore ad un territorio".