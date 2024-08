L’estate umbra di “OperaInCanto“. Tutti i colori della musica in scena

Si chiama “Vis à Vis”, inteso come un faccia a faccia tra Giacomo Puccini e Gustav Mahler, l’edizione 2024 di “OperaInCanto“, il festival musicale estivo in scena da domani al 5 settembre con concerti a Terni, Amelia, San Gemini e Orvieto. Un cartellone vorticoso, ricco di proposte e di artisti di grande interesse e originalità, che si apre domani alle 21 nel Chiostro di Sant’Agostino ad Amelia con i Solisti dell’Orchestra Filarmonica Vittorio Calamani e con Michele Marco Rossi, violoncellista emergente che si presenta con un repertorio rivolto alla musica antica e contemporanea. Dopo Ferragosto il festival entra nel periodo più intenso. Così martedì 20 si va al Cenacolo di San Marco di Terni alle 21 (replica mercoledì nel Chiostro di Amelia) per “Foglio d’album”, originali reinterpretazioni in chiave jazz delle più celebri arie per soprano di Puccini, con la giovane jazz vocalist Lucia Filiaci e i musicisti Antonello Maio, Dario Piccioni, Matteo Bultrini.

E ancora, giovedì 22,sempre nel Cenacolo di San Marco di Terni verrà proiettato un capolavoro del cinema muto, “Rapsodia satanica“ del 1917 di Nino Oxilia, con musiche di Mascagni, eseguite dal vivo dal pianista Marco Attura (in replica il 28 al Teatro Comunale di San Gemini), la sera dopo, a Palazzo Petrignani di Amelia, sarà la volta di Mark Milhofer, celebre tenore inglese e Silvia Paparelli, pianista e musicologa, con le liriche per voce e pianoforte di Puccini.

Un giovane talento umbro brilla nel concerto di sabato 24 al Cenacolo di San Marco a Terni: è Samuele Telari, poeta della fisarmonica, con le sue raffinate trascrizioni che mettono faccia a faccia Mahler e Puccini. Sempre al Cenacolo martedì 27 è atteso il grande violoncellista argentino Fernando Caida Greco.

OperaInCanto fa tappa a Teatro Comunale di San Gemini dove il 30 agosto è atteso l’Ensemble Roma Sinfonietta diretto da Marcello Panni, con le sue Pop songs, rielaborazioni di famose arie operistiche di Haendel, Rossini, Verdi mescolati a canti popolari. Infine il 5 settembre il festival debutta a Orvieto, al Teatro Mancinelli con l’’Ensemble In Canto diretto da Fabio Maestri e il soprano Elisa Cenni, in un nuovo incontro tra Puccini e Mahler. I biglietti costano 5 euro (a Orvieto 15 euro, ridotto 10) con prevendita su Ticket Italia. Quindi dal 3 al 10 ottobre si terrà la seconda parte del festival, dedicata al teatro musicale, con spettacoli per i più giovani.

Sofia Coletti