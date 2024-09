L’esposto La “campana“ dei malumori: "Rumore insopportabile: svegliati alle 5"

Già da tempo i residenti della frazione di Casaglia lamentavano il rumore assordante generato dallo svuotamento delle campane della raccolta del vetro, ma fino a quando questo esercizio veniva effettuato dopo le 7 si tollerava. Poi, quando l’operazione è stata anticipata alle 5, la situazione è diventata intollerabile e scatta l’esposto. Il documento è stato indirizzato agli uffici della Gesenu, all’ufficio clienti Polizia municipale di Perugia, Comune di Perugia e all’Arpa Umbria - Rumore. Questo il testo dell’esposto, con testimonianza di un residente: "Alle 5:39 veniva svuotata, come già accaduto altre volte ad orari analoghi, la campana del vetro sita in Perugia via dei Glicini fronte civico 71 da un operatore Gesenu, producendo immissioni di rumore ben oltre la normale tollerabilità e in estrema prossimità di civili abitazioni. Ciò è verificabile dal sistema di videosorveglianza interno alla mia abitazione che pur riprendendo come da normativa solo zone private, registra audio, ora e giorno, e probabilmente ciò è riscontrabile anche dall’ente stesso. Considerato che già in passato era stato lamentato, per le vie brevi e non solo da parte del sottoscritto, questo disagio, anche nel normale esercizio poiché gli orari di conferimento del vetro in questa campana da parte degli utenti sono tra i più disparati. Considerato che tale presidio è stato posizionato, come detto, in estrema prossimità delle abitazioni dove risiedono anche persone molto anziane con patologie gravissime, ma anche persone che lavorano e a cui deve essere concessa la possibilità di riposare fino ad un orario congruo (per altro stabilito dal Comune stesso oltre che dal Codice Civile), si chiede l’immediata delocalizzazione della suddetta campana".