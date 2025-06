L’esperienza “Erasmus“. Non solo occasione di studio

GUBBIO Un coinvolgente momento di condivisione al termine dell’esperienza Erasmus di quest’anno, per rivivere, insieme a compagni e docenti, incontri, amicizie, scambi culturali. Protagonisti dell’incontro, che si è svolto lo scorso mercoledì al Polo Liceale "G. Mazzatinti" di Gubbio, i ragazzi che hanno partecipato alle attività 2024/2025, che hanno coinvolto in totale circa 70 studenti e 20 docenti nelle diverse mobilità internazionali. Nel corso dell’incontro, gli studenti hanno raccontato con entusiasmo, competenza linguistica, grande partecipazione emotiva ma soprattutto la consapevolezza di essere cittadini europei attivi e curiosi, capaci di dialogare e collaborare in lingua inglese, i viaggi e i progetti svolti in Spagna, Grecia, Polonia e Lettonia. Fulcro delle condivisioni sono state le parole esperienza, crescita, cultura, Europa: tutti hanno sottolineato quanto questo percorso abbia inciso sul proprio sviluppo personale e sulla capacità di confrontarsi con contesti nuovi, diversi e stimolanti. L’entusiasmo e la partecipazione registrati confermano il successo del progetto Erasmus+ all’interno del Mazzatinti, che ha ormai consolidato una vocazione internazionale. Ancora più numerosa sarà infatti la partecipazione alle mobilità previste per il prossimo anno scolastico, segno tangibile di una scuola che guarda al futuro con apertura, energia e passione educativa. Il Liceo Mazzatinti si conferma così non solo luogo di formazione, ma anche finestra sul mondo, fattore importantissimo per sviluppare nuove generazioni che possano abbattere sempre più muri di quanti non se ne stiano costruendo.