“Les Bohemiens – Opera Rock“, il musical al Lyrick

Un musical frizzante e coinvolgente, cantato interamente dal vivo e ispirato al celebre film “Moulin Rouge!” di Baz Luhrmann. Oggi alle 17 al Lyrick arriva la Compagnia della Rupe con “Les Bohemiens – Opera Rock”, Musical frizzante e coinvolgente, cantato interamente dal vivo e ispirato al film musical “Moulin Rouge!” di Baz Luhrmann.

Lo spettacolo segue la storia del film, ambientata nel mitico locale di Parigi e celebra un amore che vivrà per sempre. La Compagnia della Rupe, nello studio dell’Opera, ha ritenuto che confinare l’amore in un periodo specifico non avrebbe dato la giusta lettura “visionaria” che Luhrmann ha rappresentato nel film. "La nuova sceneggiatura – spiegano gli artisti – mette in scena un’opera libera da schemi e stereotipi, con salti temporali imprevedibili, che fanno vivere sensazioni di stupore e meraviglia. L’introduzione di pezzi rock rivisitati si fonde con le classiche canzoni dell’originale e le nuove liriche raccontano la storia in una chiave più innovativa e moderna".

Biglietti su TicketItalia e TicketOne.