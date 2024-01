Lella Costa al Morlacchi ma con un altro spettacolo “Se non posso ballare... non è la mia rivoluzione“

Cambio di programma per lo spettacolo che riporta Lella Costa al Morlacchi. A causa di un’indisposizione dell’attore Elia Schilton, “Le nostre anime di notte“, atteso dal 12 al 14 gennaio, viene sostituito da “Se non posso ballare... Non è la mia rivoluzione” in scena negli stessi giorni e orari: e cioè venerdì alle 20.45, sabato alle 18 e domenica alle 17. Il pubblico perugino potrà così apprezzare Lella Costa (nella foto) in un lavoro ispirato a “Il catalogo delle donne valorose” di Serena Dandini, per la regia di Serena Sinigaglia. In scena donne intraprendenti, controcorrente, spesso perseguitate, a volte incomprese, che hanno lottato per raggiungere traguardi che sembravano inarrivabili, se non impensabili. Hanno segnato la storia, contribuendo all’evoluzione dell’umanità ma raramente vengono ricordate e riconosciute. Ed ecco Mary Anderson che ha inventato il tergicristallo, Lillian Gilbreth la pattumiera a pedale, Maria Telkes i pannelli solari. E poi Marie Curie, Nobel per la fisica, e Olympe De Gouges che scrisse la Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina. Ci sono Tina Anselmi, Martha Graham e Pina Bausch, Maria Callas, Emily Dickinson, Ilaria Alpi, Virginia Woolf e tante altre ancora. Entrano una dopo l’altra, chiamate con una citazione, una canzone, una strofa, un ricordo in una prova di grande virtuosismo di Lella Costa che riesce ad evocarle con la voce e con i gesti.

I biglietti acquistati sono validi per il nuovo spettacolo, basta presentarsi a teatro con i tagliandi in possesso. Per un’eventuale richiesta di rimborso del biglietto, si dovrà fare riferimento al canale di acquisto utilizzato. Per l’acquisto online scrivere a [email protected] mentre per l’acquisto in botteghino bisogna recarsi alla biglietteria del Morlacchi negli orari di apertura. II tagliando dell’abbonamento a 12 spettacoli sarà valido, non è previsto rimborso o sostituzione.