L’elisoccorso atterra a San Giacomo. Unica area per ora disponibile

In casi di estrema emergenza l’elicottero del 118 Nibbio 1 atterrerà al campo da calcio Capitini di San Giacomo, ad una decina di chilometri dal centro di Spoleto. La notizia si apprende dalla deliberazione di giunta comunale avente ad oggetto "Approvazione area idonea comunale per l’atterraggio dell’elisoccorso Hems Regione Umbria".

Dal marzo 2024 l’azienda ospedaliera di Perugia, su impulso della Regione Umbria, ha implementato la flotta di mezzi di soccorso a disposizione della centrale operativa 118 con l’entrata in servizio del primo elicottero Hems (Helicopter Emergency Medical Service) umbro, il "Nibbio 01". Nello spirito di collaborazione e sinergia, diversi Comuni, tra cui anche quello di Spoleto, hanno identificato e proposto di mettere a disposizione potenziali siti di atterraggio, che permettano agli elicotteri di raggiungere sempre più rapidamente gli utenti in pericolo, anche ed in particolare nelle ore notturne.

Il Comune aveva indicato il centro sportivo Flamino in località Madonna di Lugo, il campo sportivo Ivo Rutili di Baiano di Spoleto ed il campo sportivo Capitini di San Giacomo. "Federsanità di Anci Umbria – si legge nella deliberazione di giunta - ha comunicato che per il Comune di Spoleto l’azienda ospedaliera di Perugia ha individuato il campo sportivo Capitini, lo Stadio Giancarlo Mercatelli e l’area aperta di piazza d’armi".

In seguito ai sopralluoghi da parte degli enti interessati le tre aree sono risultate idonee ma al momento una sola è utilizzabile. Solo il Capitini di San Giacomo è risultato idoneo per consentire l’atterraggio dell’elisoccorso anche nelle ore notturne. Lo Stadio Giancarlo Mercatelli infatti a causa dei lavori di riqualificazione del palazzetto dello sport attualmente è area di cantiere e lo sarà per oltre 400 giorni, il campo aperto di piazza D’Armi di proprietà demaniale è in fase di acquisizione da parte del Comune di Spoleto, "pertanto – si legge nella deliberazione di giunta – al momento non può essere mantenuto secondo i canoni necessari all’atterraggio notturno dell’elisoccorso".

Al momento quindi il Comune ha potuto stipulare la convenzione solo per il campo sportivo di San Giacomo Capitini e dovrà individuare un responsabile che avrà il compito di verificare costantemente lo stato dell’area di atterraggio. Inoltre oltre a mettere a disposizione una cassetta che contenga le chiavi del campo dovrà predisporre la segnaletica per avvertire dell’eventuale pericolo dovuto alle operazioni di atterraggio dell’elisoccorso.

D. M.