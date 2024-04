legame vino-territorio

MONTEFALCO Inaugurato il Museo del Sagrantino, nel Complesso museale di San Francesco. Vino, territorio e cultura enologica sono raccontati nel rinnovato spazio dedicato al Montefalco Sagrantino Dogg, uva che dà il nome al vino prodotto nel territorio collinare di Montefalco e in parte nei comuni di Bevagna, Castel Ritaldi, Giano dell’Umbria e Gualdo Cattaneo. Presenti tra gli altri all’inaugurazione Donatella Tesei, presidente della Regione Umbria, il sindaco Luigi Titta, Daniela Settimi, assessore comunale a turismo e cultura, Michele Fioroni, assessore regionale allo sviluppo, Paolo Bartoloni, presidente del Consorzio Tutela Vini Montefalco. Temi chiave del nuovo Museo sono vitigno, vino, territorio, tradizione, cultura. Il Museo del Sagrantino, è stato detto, è il risultato di una vincente sinergia tra pubblico e privato: è promosso dal Comune con il sostegno della Regione Umbria e la collaborazione del Consorzio Tutela Vini e La Strada del Sagrantino. "Un progetto in cui l’amministrazione comunale - così Settimi – ha lavorato in maniera attenta e oculata per restituire al Complesso museale uno spazio dedicato al Sagrantino in grado di illustrare la sua lunga storia. "Il Sagrantino – aggiunge Serena Marinelli, responsabile Complesso museale – è il nostro prodotto principe che, nel corso del tempo, ha saputo posizionare il territorio di Montefalco e tutto l’areale del Sagrantino a livello internazionale".