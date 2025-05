Le voci del Lirico Sperimentale a Casa Menotti. E OperaBiblio si arricchisce con una nuova donazione

Le voci del Teatro Lirico Sperimentale “Belli“ entrano a Casa Menotti. E OperaBiblio si arricchisce di una nuova donazione. Tante attività in questi giorni per l’istituzione spoletina. Nell’ambito dell’accordo quinquennale con la Fondazione Monini, venerdì 23 prende il via “Quattro concerti. Quattro vocalità“: un percorso musicale che attraversa tre secoli di storia della vocalità lirica, mettendo in luce le trasformazioni stilistiche e tecniche che hanno modellato l’arte del canto. Il primo, “La vocalità classica“, si tiene venerdì alle 18 con musiche di Gluck, Mozart, Beethoven e altri autori del periodo classico. Seguiranno “La vocalità del Belcanto“, in programma venerdì 30 maggio, “La vocalità romantica“, venerdì 13 giugno e “La vocalità tra Otto e Novecento“, sempre a Casa Menotti alle 18. Protagonisti di questo ciclo di concerti saranno i cantanti del 79° Corso di avviamento al debutto dello Sperimentale (nella foto): i soprano Viktoriia Balan, Eleonora Benetti, Gaia Cardinale, Beatrice Caterino, Lorena Cesaretti, Giorgia Costantino, Sara Di Santo, Kristyna Kustkovà, Chiara Latini, Francesca Paoletti, Ariadna Vilardaga Gómez; i mezzosoprano Emma Alessi Innocenti e Francesca Lione; il tenore Joaquin Echave Cangemi, i baritoni Andrea Ariano, Marco Guarini e Stepan Polishchuk e il basso Nicolò Lauteri. Al pianoforte i maestri Yeseul Cha, Dahyun Kang e Georgios Tziatziafis. L’ingresso è libero, fino a esaurimento posti.

Intanto OperaBiblio – la Biblioteca del Lirico Sperimentale – si è arricchisce di una significativa donazione: la collezione privata di Francesco Tatti, composta da volumi rari e di pregio insieme a una raffinata selezione di dischi e vinili di musica classica che entrano a far parte del patrimonio del Centro Studi “Belli-Argiris” – Archivio Storico del Teatro Lirico Sperimentale. La donazione è effettuata da Valentina Tatti Tonni, in memoria del padre e della sua passione per la musica.