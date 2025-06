“Le vie dell’acqua“. Taglio del nastro per il percorso pedonale

È stato inaugurato il nuovissimo percorso pedonale “Le vie dell’acqua“ che conduce dalla Rocca Flea al parco di San Guido. Il tracciato, lungo 700 metri, è adiacente alla strada provinciale 239 della Valsorda, inizia dalla intersezione con la via Umeoli. Ideato dall’architetto Nello Teodori con l’amministrazione comunale, il progetto ha visto realizzare un marciapiede con alcune balaustre in legno, illuminato e attrezzato con panchine e una fontanella; c’è anche una deviazione che porta verso la statua del Cristo delle Vette, soprastante la collina dei Salesiani. È a disposizione di chi ama camminare in una zona panoramica, vicino all’abitato, in condizioni di sicurezza. A valle del percorso è stato installato un pannello informativo con la mappa e le indicazioni paesaggistiche e turistiche; si prevede la messa a dimora in autunno di varie specie arboree. I lavori sono stati finanziati con risorse regionali, provenienti dai canoni annuali delle concessioni per le acque minerali. Alla cerimonia del taglio del nastro hanno partecipato il sindaco Massimiliano Presciutti, l’assessore ai lavori pubblici Jada Commodi, la vice sindaco Paola Gramaccia, l’assessore al turismo e cultura, Gabriele Bazzucchi, l’architetto Nello Teodori, alcuni ragazzi dell’Atletica Tarsina, diversi cittadini.