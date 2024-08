Le vie del dialetto. E domenica scopriamo la stirpe dei Baglioni

1Che significato hanno Verzaro, Cuparella e Bulagaio? Quanto è stata influenzata la toponomastica cittadina dal dialetto perugino? Una passeggiata in centro vi accompagnerà alla scoperta dell’origine e del motivo che si nasconde dietro i toponimi dialettali più curiosi. Appuntamento oggi alle 21 con il Gran tour. Info e prenotazioni per la visita al 371.3116801. Per gli amanti del trekking urbano, anche domani altra passeggiata affascinante con il Gran tour alla scoperta della dinastia dei Baglioni. Come noto, i Baglioni furono la famiglia che contribuì a rendere Perugia una delle città più fiorenti d’Italia, fino a quando un tragico fatto di sangue mise fine al loro governo. Un viaggio nel loro quartiere, il Colle Landone, oggi inglobato nei sotterranei della Rocca Paolina, vi racconterà la storia di questa stirpe. Anche per questa visita la partenza è alle 21. Costo 12 euro (gratis bambini).