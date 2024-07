“Le vie del cinema“ portano a Narni. Tornano i capolavori restaurati

E’ il “decano” dei festival dedicati alla memoria della settima arte e torna da domani a sabato 3 agosto con un cartellone scintillante di proiezioni, ospiti, omaggi ed eventi speciali. Narni festeggia la trentesima edizione di “Le vie del cinema“, rassegna di cinema restaurato, diretta da Alberto Crespi e organizzata dal Comune con la collaborazione della Centro Sperimentale di Cinematografia – Cineteca Nazionale e con la Scuola Internazionale di Comics di Roma.

Come sempre le proiezioni si tengono ogni sera alle 21 sul grande schermo allestito nel Parco pubblico “Bruno Donatelli” di Narni Scalo, con ingresso gratuito. Il cartellone prevede due film restaurati dalla Cineteca di Bologna: “Lo chiamavano Trinità“ di E. B. Clucher (che domani apre il festival), che segna un punto di rottura per gli spaghetti-western, contaminandoli con tratti di comicità e “ Ieri, oggi, domani“ di Vittorio De Sica (si vedrà venerdì 2 agosto), vincitore dell’Oscar al miglior film straniero, nel novantesimo anniversario della nascita di Sophia Loren e nel centenario di Marcello Mastroianni. Gli altri quattro titoli sono stati restaurati invece dal Centro Sperimentale di Cinematografia - Cineteca Nazionale: “L’odore della notte di Claudio Caligari (mercoledì 31), “Casotto“ di Sergio Citti (martedì 30) “Sissignore“ diretto e interpretato da Ugo Tognazzi, giovedì. Il film conclusivo è un omaggio a Giuliano Montaldo, primo direttore artistico di “Le vie del cinema“ e cittadino onorario di di Narni, recentemente scomparso. Sabato 3 verrà proiettato “Sacco e Vanzetti“, il suo capolavoro del 1971, preceduto da “Arlecchino“ un corto che Montaldo ha realizzato per la Rai. E domani verrà anche inaugurata nel parco la mostra “I segni“, un omaggio al regista per il suo contributo al progresso della cultura italiana e per il prestigio internazionale conseguito con la sua produzione artistica.

In questi giorni sono attesi a Narni come ospiti Alessandro Colizzi, Anna Melato, Mauro Berardi, Sergio Bruno, Patrizia Carrano, Piera Detassis, Felice Laudadio, Francesco Montanari e Valeria Solarino e in parallelo torna anche la rassegna dedicati ai cartoni animati per bambini con “La carica dei 101“, “Le avventure di Bianca e Bernie“, “Shrek“, “Spirit – Cavallo selvaggio“, “Madagascar“ e “Alla ricerca della valle incantata“.

Per il terzo anno consecutivo, continua la collaborazione con la Scuola Internazionale di Comics di Roma.

S.C.