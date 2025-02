Le “Vibrazioni“ di Simona Frillici tra Italia e India

Si chiama “Vibrazioni tra Italia e India - La scena contemporanea“ il nuovo progetto di Simona Frillici, artista umbra che esplora tematiche legate all’esistenza umana attraverso pittura, fotografia, video e installazioni. Curato da Bruno Corà il progetto si articola in due mostre in due luoghi speciali dell’India: dal 28 febbraio al 9 marzo a Calcutta alla B-CAF Bridge of Culture and Arts Foundation e dal 17 al 22 marzo a Varanasi, all’Art Gallery della Banaras Hindu University. Il progetto nasce dalle recenti opere di Frillici, “Vibrazioni“: sono scatti fotografici fatti in India, immagini di riflessi umani su superfici specchianti con ombre, figure in disfacimento, echi, onde visive, che si propagano fino a non essere più visibili all’occhio umano.

Nelle due esposizioni l’artista umbra presenterà installazioni site-specific, realizzate con grandi stampe su tessuto. A Calcutta, ci sarà un dialogo con artisti locali e le due mostre saranno arricchite, l’8 e il 18 marzo, 2025, dalla partecipazione dello psicanalista Paulo Barone che presenterà la pubblicazione “Benares – Atlante del XXI Secolo”.