"Le Tre Madri", musical tutto ’made in Gualdo’

GUALDO TADINO – Un nuovo musical, intitolato "Le tre madri", è stato prodotto dalla compagnia che fa capo al maestro Andrea Fiorentini. Sulla scorta del grande successo ottenuto con "Ali d’Angelo", proposto nel 2024 in occasione del centenario del Beato Angelo, con reiterate repliche non sono locali ed oltre 6.000 spettatori, il gruppo, tutto gualdese, ha preparato un’opera sulla vita di Gesù, proposta nella visuale dei due ladroni morti in croce con lui e il dolore delle "madri". Un’opera originale, ideata da Fiorentini e sua moglie Valentina Notari, coautori dei testi insieme a Lorenzo Evangelisti; una trentina gli interpreti; le musiche sono di Fiorentini e Giampaolo Cavalieri; i costumi dello stilista Daniele Gelsi, i balletti diretti da Lorena Cerretti. Don Giovanni Zampa, vicario generale interdiocesano, che ha conosciuto i testi, ha riferito che il vescovo mons. Domenico Sorrentino ha accolto con molto favore il progetto, "un’idea geniale che può suscitare grande interesse anche oltre i confini diocesani". Pieno il placet del Comune col sindaco Massimiliano Presciutti e del Comitato del centenario del Beato Angelo. Il nuovo musical verrà proposto al teatro Don Bosco nelle serate del 15, 16, 24, 25 e 26 gennaio (prevendita presso la libreria Mondadori); a febbraio ci sarà una serata dedicata alle associazioni gualdesi; il 23 aprile andrà in scena al Lyrick di Assisi. Sui temi del musical, il giornalista Marco Gubbini ha scritto un libro, edito da Diadema.

Alberto Cecconi