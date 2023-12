Le sorprese del Natale Pista del ghiaccio: "Slitta l’apertura perchè è troppo caldo"

Le temperature, ancora piuttosto miti, non sono ancora quelle adatte, e così slitta per la seconda volta l’inaugurazione della pista del ghiaccio, che era stata prevista per il primo dicembre. Ad annunciarlo Il Consorzio Perugia in Centro. Gli organizzatori spigano infatti che "a seguito di problematiche legate alle temperature di questi ultimi giorni, la pista per il pattinaggio in piazza Italia non riuscirà ad aprire al come da programma".

E allora a quando l’auspicato taglio del nastro della scenografica posta allestita ai Giardini Carducci? Consorzio e Comune rimandano il tutto al 7 dicembre alle 16. Seguirà alle 17 in corso Vannucci l’inaugurazione di “Dolcissima Perugia”, fiera dei prodotti dolciari e da forno tipici del Natale. Alle 18 accensione dell’albero di Natale in piazza IV Novembre, in fase di ultimazione. Intanto, nella zona di Porta Eburnea spuntano addobbi sui portoni per portare un po’ di colore e aria di festa in una zona dove per problemi logistici e mancanza di attività commerciali non sono previsti allestimenti per così dire ufficiali. "Si tratta di addobbi - dicono alcuni residenti - funzionali alla caratteristica del luogo. Un’iniziativa spontanea nata per volontà degli abitanti e subito appoggiata dall’associazione Porta Eburnea".