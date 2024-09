Le sfide del Gecko Fest. L’ambiente fa spettacolo

Torna per sesta edizione, sempre con la missione e l’entusiasmo di affrontare il rapporto tra uomo ambiente, di parlare di adattamento e cambiamento. E’ il Gecko Fest in scena da oggi a domenica nel Castello di Spina per proseguire il viaggio il prossimo week.end a Norcia, Perugia, Bettona, Castel Ritaldi.

Il tema di questa edizione è l’acqua, risorsa fondamentale per la vita, che sarà affrontato in maniera multidisciplinare nelle giornate del festival e approfondito nel convegno internazionale d’apertura, oggi alla Rocca di Sant’Apollinare: “L’acqua che c’è. L’acqua che verrà” con i massimi esperti del settore.

A causa del tempo incerto, alcuni degli eventi in cartellone si spostano però dal nel borgo-castello di Spina al teatro Concordia di Marsciano. E’ qui che oggi alle 18.30 si terranno “Il destino di una goccia d’acqua“, l’incontro con l’esploratore Yanez Borella, protagonista di viaggi straordinari lungo le montagne e i ghiacciai di tutto il mondo, con l’acqua come filo conduttore E alle 21 “E la vita bussò“, il concerto di Mario Lavezzi (nella foto) con Cristina di Pietro: uno degli artisti più stimati del panorama italiano porta in scena uno straordinario viaggio in musica scandito dai grandi successi del passato, fino alle hit di oggi.

E sempre al Concordia domani alle 18 si terrà “Oro puro“, il recital dello scrittore Fabio Genovesi che traspone sul palco il suo ultimo romanzo, centrato sulla figura di Nuno, mozzo e scrivano di Cristoforo Colombo, e sulla scoperta del Nuovo Mondo, seguito alle 21 da “Antartide - Un inverno particolare“, spettacolo di Chiara Montanari, ingegnere e prima donna italiana a capo di una spedizione in Antartide, che racconta in prima persona le sue esperienze accompagnata dalle letture dell’attrice Patrizia Aroldi e dal musicista Matteo Giudici. Alle 23 “Until the end of the word“, proiezione del documentario del regista Francesco De Augustinis (presente in sala) sull’allevamento intensivo di pesci.