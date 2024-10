le richieste dell’ordine

La richiesta di impegni precisi ai candidati alle prossime elezioni regionali passa anche per "l’attuazione della legge che consente alle regioni di attivare servizi psicologici nelle scuole, in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale". E’ una delle richieste dell’Ordine degli psicologi dell’Umbria, che con una lettera aperta, si rivolge ai candidati alla presidenza della Regione per "chiedere un impegno concreto" che consenta di dare "risposte ai bisogni psicologici dei cittadini umbri". Una esperienza, quelle delle scuole, già avviata in Umbria che secondo la comunità degli psicologi umbri va ora consolidata. Una necessità, sottolinea ancora l’Ordine presieduto da David Lazzari, legata al "diffuso disagio psicologico che coinvolge persone di tutte le età". A fronte della recente approvazione della legge sullo psicologo di base, secondo l’Ordine professionale che rappresenta le istanze di 1.500 iscritti, serve lavorare urgentemente alla "costruzione di una rete pubblica capace di individuare tempestivamente i disagi e di fornire una prevenzione di primo livello".