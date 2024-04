Le presenze nella Giunta . Zuccarini e Cesaro senza alcuna assenza

Il più presente della squadra degli assessori, oltre al sindaco Stefano Zuccarini e al presidente del Consiglio Lorenzo Schiarea, è l’assessore all’urbanistica, Marco Cesaro. A dirlo sono i numeri delle presenze di sindaco, assessori e consiglieri comunali, alle rispettive attività nel primo trimestre del 2024, che corrisponde anche all’ultima parte della legislatura. In Consiglio sono diversi gli stacanovisti, complice il fatto che il regolamento permetta l’assenza, con la sostituzione da parte di un altro consigliere. Se per i membri di Giunta, l’indice è quello delle riunioni di Giunta e la presenza in Consiglio, nel quale per legge non fanno parte, i consiglieri sono tenuti alla partecipazione anche alle Commissioni. Entrando nell’analisi: il Consiglio comunale si è riunito due volte nei primi tre mesi dell’anno e tra le assenze, in una delle due, Tiziana Filena e Giuseppe Galligari (Fdi), Domenico Lini e Caterina Lucangeli (Misto), Paolo Galli (Lega), Luciano Pizzoni e Francesco Silvestri (Patto), Elia Sigismondi (Pd). La Giunta comunale, nel primo trimestre, si è riunita 18 volte. L’assessore che è mancato più volte è Agostino Cetorelli (5), seguito da Decio Barili e Paola De Bonis (3), Michela Giuliani e Riccardo Meloni (2), Elisabetta Ugolinelli (1). Zuccarini e Cesaro sempre presenti. Riunita due volte la conferenza dei capogruppo, nella quale sono mancati una volta Mario Gammarota (Foligno2030), Giuseppe Galligari (Fdi) e Elia Sigismondi (Pd). La Commissione Statuto e la Controllo e Garanzia nei primi tre mesi dell’anno non si sono mai riunite. Per la Prima commissione, due riunioni e due assenze del capogruppo della Lega, Riccardo Polli e un’assenza da Giuseppe Galligari, Elia Sigismondi e Francesco Silvestri. Nella Seconda quattro riunioni e il più assente è stato Giovanni Patriarchi (3), seguito da Francesco Silvestri (2) e da altri che sono mancati una volta. Nella Terza Commissione una riunione e l’assenza di Silvestri.

Alessandro Orfei