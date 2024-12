Le polveri di Prisciano a “Striscia la Notizia“

La vicenda di Prisciano potrebbe approdare a “Striscia la Notizia“. A scrivere alla redazione del programma satirico di Canale 5 è la Guardia nazionale ambientale che ha segnalato la situazione denunciata da molti cittadini e associazioni. Da tempo si segnala la presenza di polveri e vibrazioni fastidiosi, ma a oggi non è ancora stato possibile dare una risposta concreta. Sul tema si confrontano già da un po’ anche il Comune e l’Ast. Una situazione che risulta tuttora critica e allora l’idea di appellarsi a Striscia la Notizia.

"Striscia la Notizia – scrive la Gna – risponderà alla nostra segnalazione per portare questa situazione nelle tv nazionali?". Per il momento dalla redazione del programma Mediaset fanno sapere solo di aver ricevuto la mail di denuncia e che è in corso una valutazione per capire se verrà realizzato un servizio. Intanto prima di Natale si è tenuta una riunione indetta dal Comune a cui hanno partecipato il vice sindaco Riccardo Corridore, l’assessore Sergio Cardinali, dirigenti del Comune, l’Arpa Umbria, le società Ast e Tapojarvi, il Comitato di Prisciano. L’incontro è stato l’occasione per chiarire in merito ai ritardi dell’avvio dei lavori per l’installazione di alcuni moduli antivibrazione.