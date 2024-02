Le opportunità della transizione

Riaprono le iscrizioni al Corso di perfezionamento di alta formazione in diritto ed economia della transizione ecologica, un’iniziativa di formazione post-laurea prodotta dal Centro Interistituzionale di Studi e Alta Formazione in materia Ambientale (CISAFA), istituito grazie a una convenzione tra l’Università degli Studi di Perugia e l’Arpa Umbria. Il corso, che si svolgerà tra aprile e maggio, è finalizzato a fornire le conoscenze teoriche e l’approccio pratico riguardanti gli strumenti giuridici predisposti in funzione dei processi di transizione ecologica, e i processi economici alla base dei relativi meccanismi. Consentirà, quindi, di costruire nuovi profili professionali ed in tale senso potrà costituire una risorsa importante sia per i professionisti chiamati ad operare nei processi di mutamento introdotti dagli obiettivi della transizione ecologica, sia per i neolaureati. Le conoscenze e le capacità teorico-pratiche che saranno acquisite con il Corso riguarderanno, tra l’altro, l’approfondimento di elementi relativi al New green deal e alla transizione ecologica, al diritto ed economia dello sviluppo sostenibile e altri principi del diritto ambientale, alla disciplina sulle energie rinnovabili, la mobilità sostenibile, l’economia circolare e la sicurezza energetica, nonché gli investimenti sostenibili e il bilancio di sostenibilità.

Il corso di perfezionamento di alta formazione ha la potenzialità di avere ricadute positive nell’ambito territoriale, grazie alla formazione di operatori e professionisti che potranno operare a pieno titolo nel campo dei metodi giuridici e socio-economici introdotti dal processo di transizione ecologica. Info sul sito dell’Arpa Umbria.