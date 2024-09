Le minacce con il coltello davanti ai figli minorenni

Lui, lei, la gelosia e le botte. Le minacce con un coltello, l’aggressione che da verbale è diventata fisica e che è finita in ospedale. Tutto davanti ai figli minori della coppia. Con la donna che, nella ricostruzione della polizia, avrebbe aggredito e poi picchiato il compagno. Anche se, alla fine, al pronto soccorso del Santa Maria della Misericordia di Perugia, ci sono andati entrambi, lui con lesioni guaribili in 30 giorni, lei in 15. Proprio dal pronto soccorso è partita la segnalazione della lite e le successive indagini da parte della polizia. Gli agenti, intervenuti all’ospedale Santa Maria della Misericordia, hanno ricostruito la vicenda apprendendo che, dopo aver fatto uso di sostanze stupefacenti, a seguito di una lite per motivi di gelosia avvenuta alla presenza dei tre figli minori, l’uomo sarebbe stato inizialmente aggredito verbalmente e, successivamente, percosso dalla donna che, nell’occasione, l’avrebbe anche minacciato con un coltello. Come detto, nel corso del violento diverbio, sia l’uomo, 49 anni, che la donna, 33, sono rimasti feriti, come accertato dal personale del pronto soccorso dell’ospedale. Lite che, hanno potuto ricostruire gli agenti, non sarebbe stata la prima, quanto piuttosto l’ennesimo capitolo di una relazione con qualche momento di tensione. Già in passato, infatti, si sarebbero verificati episodi del tutto simili, ma rimasti nascosti perché non sarebbero stati denunciati. A quel punto, con gli elementi raccolti, la polizia ha denunciato entrambi per l’ipotesi di reati personali. I tre figli minori della coppia, invece, sono stati allontanati dall’abitazione e affidati a familiari.