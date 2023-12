Le mille luci del Natale in Umbria. Ecco gli Alberi più belli del mondo. Quando l’attrazione è da record Un itinerario spettacolare, ricco di colori e suggestioni, da ammirare in questi giorni di festa . Boom a Gubbio per la grandiosa sagoma sul Monte Ingino. E poi Castiglione del Lago e Deruta.