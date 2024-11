Le meraviglie di “Visioninmusica“ a Terni. Concerti e stelle oltre i generi e le convenzioni

Uno spazio multiforme per le espressioni più significative della musica contemporanea. Ecco la stagione 2025 di Visioninmusica, presentata ieri a Terni con un cartellone di concerti (tutti all’Auditorium Gazzoli) che raccoglie le proposte più interessanti del panorama internazionale, tra grandi nomi e nuove stelle. Concerto inaugurale il 24 gennaio con il leggendario Tullio De Piscopo (nella foto), re della batteria, che celebrerà “40 anni di Stop Bajon”, un viaggio che ripercorre la sua intensa carriera, il 7 febbraio è la volta della nuova stella mondiale del basso elettrico, Vincen García, con uno stile che amalgama funk, fusion, jazz e hip-hop. Il 28 febbraio protagonista uno dei più acclamati chitarristi a livello internazionale, Andy Timmons, con una tappa dell’attesissimo Italian Tour. Si continua sulla scia della chitarra elettrica, giovedì 13 marzo, con Scott Henderson che presenta il suo ultimo lavoro, “Karnevel!“, mentre il 28 marzo sarà un’occasione speciale per festeggiare i 30 anni di carriera di Javier Girotto & Aires Tango con l’originale fusione di jazz e tango. Venerdì 11 aprile ecco il sassofonista, cantante e compositore andaluso Antonio Lizana, con il suo progetto “Vishuddha“, infine, il 2 maggio, i Mountain Men chiudono la stagione con “As Yesterday“, nuovo progetto che riporta in scena il duo originale formato da Mister Mat e Mister Iano. Biglietti su Vivaticket.

E come ogni anno si rinnova il sodalizio tra la Fondazione Carit e Visioninmusica che regalano alla città un emozionante Concerto di Natale: si terrà nella suggestiva Chiesa romanica di San Francesco sabato 14 dicembre alle 17 e alle 21 e vedrà protagonista la giovane stella del violoncello Ettore Pagano, accompagnato dai Solisti di Pavia, in un omaggio a Tchaikovsky. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria dal 2 al 9 dicembre su eventbrite.it