Le meraviglie di Gubbio No Borders Attesa per l’omaggio a Pino Daniele

Con un grande omaggio a Pino Daniele entra nel vivo l’edizione 2023 del “Gubbio No Borders“ ancora più ricca e spettacolare rispetto al passato, sempre con la missione di portare a Gubbio grandi artisti del panorama musicale italiano e internazionale. Dopo i live sulle terrazze più suggestive della città e il primo matinée (gli altri saranno il 20 e 27 agosto), da domani il Festival, organizzato dall’associazione Jazz Club Gubbio con direzione artistica di Luigi Filippini, mette in scena il cartellone principale, con un poker di eventi.

Si parte al Teatro Romano, domani alle 21.30, con “Friends for Pino“, concerto che celebra e ricorda Pino Daniele con i musicisti che lo hanno accompagnato nelle tante tournée: il bassista Gigi De Rienzo e il tastierista Ernesto Vitolo. Con loro il batterista Claudio Romano, il sassofonista Gigi Patierno, il chitarrista Osvaldo Di Dio e la cantante Emilia Zamuner, gradito ritorno al No Borders dopo il suo live del 2019. Il concerto è in partnership con Gubbio Oltre Festival, info e prenotazioni al Jazz Club Gubbio, al 347.8283783 e 333.4192889; mail: [email protected]

Si prosegue sabato alle 21 con Chiostro San Francesco con due artisti di spicco del panorama internazionale: Petra Magoni e Ferruccio Spinetti, che festeggiano i vent’anni del meraviglioso duo “Musica Nuda“ con “20 anni in Tour” e i brani del nuovo album “Musica Nuda 20“, fatto di inediti e prestigiose collaborazioni. Partner del concerto Gubbio Oltre Festival e Moon in June, biglietti su boxol.it

Mercoledì 23 sarà la volta di Francesco Cafiso, grande sassofonista dalla carriera internazionale, lanciato da Umbria Jazz che lo anche nominato “Ambasciatore della musica jazz italiana nel mondo”. Sarà in concerto nel Cortile di Palazzo Ducale con il suo Quartet, con il pianista Mauro Schiavone, il bassista Dario Deidda e il batterista Marco Valeri. A coronare in bellezza il cartellone principale, mercoledì 30 agosto arriva il grande Fabrizio Bosso: il celebre trombettista suonerà insieme alla “No Borders Jazz Orchestra“ formata da docenti e allievi delle No Borders Masterclass. Il concerto segna infatti il momento culminante delle “No Borders Masterclass“: seminari estivi di alto perfezionamento jazz, che quest’anno saranno dedicate all’arrangiamento per orchestra jazz sotto la guida del maestro Massimo Morganti, in scena dal 26 al 30 agosto tra Sigillo e Gubbio.

Sofia Coletti