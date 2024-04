Le lingue come passaporto Presentato a Palazzo Gallenga il progetto Erasmus+ “LMOOC4Slav” per l'apprendimento delle lingue italiana e portoghese come lingue straniere. Iniziativa coordinata dalla professoressa Borbala Samu dell’Università per Stranieri di Perugia. Massive open online courses (MOOCs) e risorse didattiche aperte (OER) disponibili gratuitamente online.