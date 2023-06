Le Infiorate del Perugino Il vanto di Città della Pieve

Si alza il sipario su una tradizione che si tramanda oramai da generazioni e viene allestita ogni anno lungo via Vannucci, la via principale della città in onore di San Luigi Gonzaga, patrono di tutti i contradaioli e venerato nella Chiesa dell’ex Seminario Vescovile, cuore pulsante del rione. In questa cinquantottesima edizione, che si terrà sabato 24 e domenica 25 giugno, gli infioratori del Terziere Casalino si ispireranno alle opere che il Perugino ha realizzato a Città della Pieve, sua città natia. Nella particolare occasione delle celebrazioni per il cinquecentenario del grande maestro del Rinascimento. Nella notte del 24 giugno i contradaioli realizzeranno i quadri infiorati su bozzetti realizzati dall’artista pievese Andrea Bittarello.

Dalle 17 in poi saranno gli alunni delle classi primarie dell’Istituto Comprensivo "Pietro Vannucci" ad inaugurare i lavori, realizzando i bozzetti che hanno preparato per la particolare occasione. Nel pomeriggio di domenica 25 si rinnova la collaborazione con il Liceo Musicale Calvino, per cui gli studenti si esibiranno in un apposito spazio al centro della strada infiorata. Ci saranno la mostra mercato di prodotti artigianali, laboratori per bambini, concorsi "Città Fiorita" e "Vetrine in Fiore", una esposizione di monete e francobolli inerenti il Perugino della collezione privata di Andrea Bittarello. Nella giornata di domenica 25 è in programma anche l’annullo filatelico speciale dedicato al Perugino in collaborazione con Poste Italiane. Fino al 24 giugno, agli orti del Vescovo c’è anche l’appuntamento con la buona cucina della Taverna Barbacane e le sue prelibatezze.