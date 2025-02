“Le Iene“ in città per un servizio sul T-Red

BASTIA UMBRA – La vicenda del T-Red di San Lorenzo travalica i confini locali. Il comitato Sì rotatoria no T-Red ha accolto, con sorpresa, la visita di Andrea Agresti del programma televisivo Le Iene, che ha voluto approfondire la questione dell’impianto recentemente installato a Bastia Umbra. "Questo incontro – sottolineano le rappresentanti del comitato Paola Mela e Katiuscia Malfetta – testimonia la necessità di fare chiarezza e l’importanza del nostro lavoro nel tutelare i diritti dei cittadini, preoccupati per le modalità di sanzionamento legate a un sistema che, secondo quanto emerso, è stato installato senza la necessaria delibera di Giunta". Ieri mattina, lo staff delle Iene - che ha ascoltato anche numerosi cittadini vittime del T-Red - ha incontrato il sindaco Pecci per ascoltare la versione del Comune. Mela e Malfetta hanno chiesto appuntamento al sindaco per la consegna della petizione sottoscritta dai cittadini e hanno organizzato un nuovo incontro per venerdì alle 20.30, centro sociale di San Lorenzo.