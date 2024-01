Le ‘grane’ di Italia Viva. Renzi: "Mai con la destra" . Ora Mori e Fora ‘tremano’

"Io ho già detto che per la mia storia personale a Firenze non mi alleo con la destra" . Le parole di Matteo Renzi – presidente di Italia Viva -, l’altra sera alla trasmissione televisiva ‘Avanti Popolo’ su Rai 3, non sono passate inosservate da queste parti. Quel suo ‘non mi alleo con la destra’ infatti, stona abbastanza con quanto ha deciso il suo partito in Umbria (o almeno una fetta di esso).

E’ ormai cronaca acquisita infatti, che le due ‘punte’ di diamante di Iv nel Cuore Verde abbiano scelto la strada del centrodestra: Andrea Fora, consigliere regionale e Emanuela Mori, consigliere comunale, a giugno si schiereranno con un candidato-sindaco di Fratelli d’Italia. Una scelta frutto di dichiarazioni ufficiali e atti concreti, come l’astensione di Fora e il voto a favore di Mori sui Bilanci preventivi rispettivamente di Regione e Comune; con il consigliere regionale che ha ufficializzato l’appoggio ad Andrea Romizi e alla sua coalizione e quello comunale pronto a schierarsi in una civica pro-Margherita Scoccia, il candidato meloniano appunto. E allora le domande sono diverse: Renzi nella sua dichiarazione dell’altra sera si riferiva solo a Firenze? Il leader di Iv è a conoscenza di quanto stia facendo il suo partito in Umbria? Ma è possibile che nessuno lo abbia avvertito? Il leader di Iv è politico abile, sa come muoversi , quello che fare e soprattutto ciò che dire. L’Umbria e Perugia sono realtà minuscole politicamente e quindi la scelta di Italia Viva non è ancora rimbalzata alle cronache nazionali, ma prima o poi – se ancora Renzi non lo avesse saputo – la svolta a destra nel Cuore Verde avrà una sua eco. Dagli ambienti vicini a Mori e Fora si sottolinea come il candidato Scoccia sia figura moderata, una donna, amministratore capace con cinque anni di importanti risultati alle spalle. E che quella di Italia Viva non è mai stata un’opposizione a prescindere: se ci sono atti amministrativi che ci convincono li votiamo, dicono. Come hanno fatto. Fanno sapere che Renzi ha appoggiato già altri candidati moderati in altre realtà... Vorrebbero insomma continuare a viaggiare a fari spenti. E certo però che non va neanche dimenticato che l’ex premier se potesse, affonderebbe ovunque quelli del Partito democratico. Chissà che non abbia scelto questa strategia anche a Perugia...

Michele Nucci