Le finaliste umbre di Miss Italia ospiti in Regione

Iri mattina – a pochi giorni dall’edizione 2023 di Miss Italia, a Salsomaggiore Terme dall’8 all’11 novembre – le due finaliste del concorso per l’Umbria (Greta Narcisi e Arianna Pizzoni) e Jennifer Cavalletti Miss Coraggio 2023, sono state accolte, insieme agli organizzatori del tour, Livia Bruni e Lorenzo Narduzzi di Upside Agency, dalla presidente della Regione Donatella Tesei (nella foto l’incontro). E’ stata una mattinata ricca di emozioni a Palazzo Donini: la Governatrice si è congratulata con l’organizzazione per il lavoro svolto in questi due anni e con le ragazze per il traguardo raggiunto. Le Miss sono state omaggiate con una targa raffigurante lo stemma della Regione e alll’organizzazione è stata donata la bandiera della Regione siglata dalla Presidente.

Il Cuore Verde è pronto a giocavre le sue carte nel concorso di bellezza per antomasia. A rappresentare la Regione ci sono Greta Narcisi, “Miss Umbria“, 19 anni di Bastia: ama la danza e sogna una carriera nella moda e anche la sua mamma, Cinzia, nel 1998 ha partecipato anche lei a Miss Italia. Con lei Arianna Pizzoni, folignate di 18 anni che ha conquistato il lasciapassare per la finale nelle prefinali nazionali che si svolte svolte a Corigliano-Rossano, in Calabria dove era arrivata con il titolo di Miss Framesi Umbria. Frequenta l’utimo anno dell’Istituto tecnico, indirizzo biotecnologie sanitarie, sogna una carriera nella ricerca e il mondo della moda e della televisione. Non in gara ma come ospite, l’Umbria schiera anche Miss Coraggio, Jennifer Cavalletti, ragazza autistica di 19 anni, di Spoleto.