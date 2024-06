Le donne e la sostenibilità. Se ne discute a Paciano

Quarto appuntamento con “Il Borgo è Donna“. Domani alle 17, a Palazzo Baldeschi si terrà il quarto appuntamento del ciclo di eventi promosso dal Centro per le pari opportunità e attuazione delle politiche di genere della Regione, dall’Associazione de I Borghi più Belli d’Italia in Umbria e da AboutUmbria. L’incontro, dal titolo “Borgo e Sostenibilità: donne protagoniste del cambiamento“, si aprirà con i saluti del sindaco di Paciano, seguiti dalla conferenza coordinata da Caterina Grechi, presidente del Centro pari opportunità della Regione. Interverranno Leslie Busby, coordinatrice Centro Terzo Millennio di Paciano, il presidente de I Borghi più Belli d’Italia in Umbria e Letizia Tiezzi, titolare dell’Azienda Agricola Agrituristica Tiezzi. La serata - coordinata da Ugo Mancusi, Direttore Marketing di AboutUmbria - proseguirà con il concerto di Cristina Palomba e Marco Pelliccioni e con la sfilata del cuore organizzata da Laura Cartocci, presidentessa dell’associazione Un’idea per la vita onlus. "La collaborazione con i Borghi più belli d’Italia – spiega l’amministrazione di Paciano – si manifesta anche attraverso la realizzazione di eventi di qualità che hanno come obiettivo quello di trasmettere messaggi. In questo caso, Paciano ha aderito all’idea che la sostenibilità, la cura del bello, l’attenzione alle persone e alla comunità passi in primo luogo per il mondo femminile".