Le ’Black Angels’ insieme agli studenti del liceo Mazzatinti

GUBBIO – Altro stimolante appuntamento quello di ieri mattina per i ragazzi dell’indirizzo scientifico-sportivo del Liceo "Mazzatinti". Presso la palestra di via dell’Arboreto, gli studenti hanno infatti incontrato Beatrice Giardini, Maria Irene Ricci e Stefania Recchia, giocatrici della squadra di volley umbra militante nel campionato di serie A1 femminile Bartoccini Mc Restauri. Le tre "Black Angels" si sono confrontate con i ragazzi e le ragazze, presentando le loro esperienze di vita, i loro successi, ma anche i sacrifici e le difficoltà che si trovano ad affrontare quotidianamente per raggiungere sempre nuovi obiettivi. La mattinata si è conclusa con una partita di pallavolo a ranghi misti di studenti, in cui le tre campionesse hanno avuto l’insolito ruolo di "allenatori". Presente, in rappresentanza dell’amministrazione comunale eugubina, l’assessora allo sport Carlotta Colaiacovo.