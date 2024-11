"Lavoro dignitoso", premiata la Sir. Prima azienda con il ’Pas 24000’

Sir Safety System è la prima azienda in Umbria e tra le prime trenta in Italia ad aver conseguito la certificazione PAS 24000, un sistema che promuove condizioni di lavoro dignitose e sicure, riduce le discriminazioni e garantisce il rispetto dei diritti umani. Questo standard risponde ai temi più urgenti per le aziende responsabili: un trattamento equo, condizioni di lavoro salubri e retribuzioni dignitose che permettano un reale benessere, per restituire un valore tangibile e umano al lavoro. In piena sintonia con la mission della Sir, azienda internazionale di produzione e commercializzazione della più ampia gamma di prodotti monomarca per la sicurezza dei lavoratori.

"In un contesto globale in cui fenomeni come lo sfruttamento dei lavoratori, le disuguaglianze di genere e l’assenza di sicurezza sul lavoro continuano a mietere vittime e a ledere i diritti fondamentali delle persone, emerge la necessità di un cambiamento profondo. Il mondo del lavoro ha bisogno di riforme che restituiscano valore e dignità al lavoratore". Queste le parole di Gino Sirci, CEO e fondatore di Sir Safety System, nel corso della cerimonia di consegna della certificazione si è tenuta presso nella sede dell’azienda di Assisi alla quale sono intervenuti, fra gli altri, la import & quality manager, Nausica Frenguelli; Paolo Tondi e Daniele Lucchetti, rispettivamente sales manager della divisione I&F e business development manager di Bureau Veritas (in qualità di ente certificatore ha seguito e validato ogni fase del percorso intrapreso da Sir Safety System); Flavia Tatalo, consulente Sistemi di gestione, che ha affiancato l’azienda nell’implementazione dei requisiti della PAS 24000.

"Con il conseguimento della certificazione PAS 24000 – ha proseguito Sirci – Sir Safety System conferma il proprio impegno concreto nel fare la differenza, riconoscendo nel capitale umano il cuore pulsante della propria organizzazione. Si è trattata di una scelta consapevole e motivata, che va ben oltre il raggiungimento di un titolo formale. Questa certificazione rappresenta una reale opportunità per contribuire in modo concreto e positivo al mondo del lavoro, impegnandosi non solo a creare nuove opportunità di lavoro, ma anche a promuovere modalità operative più etiche e orientate al benessere delle persone".

Maurizio Baglioni