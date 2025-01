Lavori straordinari sulle strade delle frazioni. Ecco il programma degli interventi dell’Ase

SPOLETO – Lavori straordinari sulle strade delle frazioni. Settimana impegnativa per gli uomini dell’Ase. Lungo ex Strada Statale 3 Flaminia, tra Spoleto e Terni nel tratto dal bar Belli alla frazione di Strettura, prosegue l’attività di decespugliazione che interesserà anche la strada tra le frazioni di Ancaiano e Salari. Per quanto riguarda le strade Balduini-Castagnacupa e Protte-San Brizio sono previsti gli interventi di riparazione con la macchina tappabuche. In programma in via Righi, via Torricelli, via Cerquiglia e strada di Mola De Santis la chiusura delle buche con asfalto a freddo, mentre come di consueto sono previsti interventi a guasto per la pulizia delle griglie, che verrà effettuata anche nelle bocche di lupo dei bagni pubblici di piazza della Signoria, ed il ripristino di pavimentazioni ed acciottolati.