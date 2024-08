Lavori stradali. Modifiche alla viabilità

TODI- Da lunedì 19 a giovedì 22 agosto una delle zone di accesso alla città, sarà interessata da lavori la cui realizzazione ha imposto alcune modifiche temporanee alla circolazione stradale. L’intervento, a cura di Enel Spa, prevede uno scavo lungo Viale di Montesanto per dotare di alimentazione elettrica adeguata i nuovi ascensori per la risalita da Porta Orvietana al centro storico. L’installazione inizierà a fine mese. Per consentire lo svolgimento dei lavori in condizioni di massima sicurezza da lunedì 19 a giovedì 22 agosto, dalle ore 7:00 alle ore 14:00, il parcheggio di Porta Orvietana sarà chiuso (ma il sistema di risalita meccanizzata resterà in funzione). La viabilità lungo Viale di Montesanto, inoltre, sarà regolata, negli stessi giorni, con le modalità indicate nell’ordinanza 147 del Comando della Polizia Municipale. Dall’intersezione con la S.R. 79 bis Orvietana fino alla rotatoria antistante l’area di parcheggio di Porta Orvietana istituzione del divieto di transito a tutti i veicoli ad eccezione dei seguenti autorizzati: residenti e/o domiciliati, proprietari di immobili, proprietari di passi carrabili all’interno del suddetto tratto stradale, veicoli di soccorso ed emergenza, veicoli delle forze dell’ordine, veicoli adibiti all’esecuzione dei lavori. "L’Amministrazione comunale, gli uffici tecnici, i Vigili urbani e i responsabili del trasporto pubblico locale - spiega il sindaco Antonino Ruggiano - si sono confrontati a lungo nelle scorse settimane con le ditte esecutrici e i responsabili della sicurezza e sono state individuate delle giornate nelle quali l’impatto sarà meglio gestibile. I lavori andavano fatti quanto prima per non rallentare il cantiere degli ascensori e comunque prima dell’inizio dell’anno scolastico, quando i disagi sarebbero ben maggiori". s.f.