Lavori in via Beccoli, modifiche alla circolazione: occhio ai divieti

GUBBIO – Sono partiti i lavori di rifacimento della strada in via Beccoli, nel quartiere di San Martino, il cui costo è interamente a carico del Comune di Gubbio ed è pari a 125mila euro. Sono entrate in vigore alcune modifiche alla circolazione, di seguito elencate. D​ivieto di transito e divieto di sosta con rimozione 00-24 in Via Beccoli; divieto di sosta orario 00-24 in Via del Camignano, tratto compreso tra Via dei Consoli e Via Beccoli; divieto di transito in Via del Camignano, tratto compreso tra Via dei Consoli e Largo Migliorati ad eccezione dei residenti autorizzati; divieto di transito in Via Vantaggi eccetto autorizzati; direzione obbligatoria a sinistra per i veicoli provenienti da Via del Popolo verso Via Gabrielli; direzione obbligatoria a destra verso Piazza Grande per i veicoli provenienti da Via San Giuliano; direzione obbligatoria a sinistra verso Piazza Grande per i veicoli provenienti da Via Remosetti; divieto di transito in Via Cavour per i veicoli non autorizzati alla circolazione nella ZTL dalle ore 10.00 alle ore 06.00 del giorno seguente.