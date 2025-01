Lavori in piazza 40 Martiri: altre modifiche al traffico dal 7 gennaio

GUBBIO – Proseguono i lavori di riqualificazione di Piazza 40 Martiri, con l’avanzare degli interventi che modifica anche la circolazione della piazza, la quale sta per lasciarsi alle spalle bancarelle e ruota panoramica. In particolare, dalle ore 8:30 del 7 gennaio e fino, almeno secondo la tabella di marcia delle operazioni, al 24 febbraio, saranno messe in atto alcune variazioni. Sarà imposto il divieto di circolazione in via della Repubblica, tratto compreso tra corso Garibaldi e via Massarelli (foto), ad eccezione dei veicoli di residenti ed autorizzati, i quali potranno raggiungere o allontanarsi dal luogo di destinazione percorrendo il tratto di via della Repubblica compreso tra corso Garibaldi e via Gioia a senso unico alternato a vista. Inoltre, verrà invertito il senso di marcia in corso Garibaldi nel tratto compreso tra via della Repubblica e via Cairoli, verrà imposto l’obbligo di svolta a sinistra verso corso Garibaldi per i veicoli provenienti da via Savelli della Porta – via della Repubblica, eccezion fatta per gli autorizzati. Infine nuovo stop in corso Garibaldi.