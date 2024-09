"Lavori già fermi alla palestra della media"

BASTIA UMBRA – I lavori della palestra della scuola media iniziati e subito fermati. E’quanto lamenta la minoranza in consiglio comunale - Paola Lungarotti e Giulio Provvidenza del gruppo consiliare "Paola Lungarotti Sindaco " e Stefano Santoni e Francesca Sforna di Fratelli d’Italia che ironizzano dopo l’estate di festeggiamenti del campo largo, con il cambio di stagione non c’è stato il cambio di passo della nuova amministrazione. "Ci rivolgiamo in particolar modo ai lavori della palestra della scuola media – spiegano - : iniziati finalmente una volta conclusi gli esami del terzo anno, come concordato tra direzione scolastica e amministrazione Lungarotti per non penalizzare gli alunni, gli stessi si sono almeno all’apparenza inspiegabilmente fermati. Da diversi giorni campeggia ormai sull’area il sedime liberato, pronto ad accogliere le fondamenta della tanto agognata nuova palestra, le quali però non stanno prendendo forma. La minoranza evidenzia come, a fronte delle feroci critiche, con tanto di video e comunicati fiume, mosse in campagna elettorale dalla coalizione di centrosinistra sui lavori della palestra di XXV Aprile, l’attuale governo della città sta scivolando sulla stessa buccia di banana con il rischio di compiere un ben più rumoroso tonfo, con l’attuale incapacità a proporre niente di più, ma anzi forse qualcosa di meno, rispetto a chi li ha preceduti. "Il tempo dei bei discorsi è ormai concluso, c’è bisogno di passare dalle parole ai fatti se se ne è capaci – concludono Lungarotti, Provvidenza, Santoni e Sforna -. In caso contrario, assisteremo ad una legislatura deludente, guidata da chi con il ben parlare ha interrotto un’azione amministrativa capace di investire a Bastia 41 milioni d’euro, i quali potrebbero rischiare di essere in parte persi se si manterrà questa condotta.