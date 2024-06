Lavori di rifacimento. La scalinata ha bisogno di manutenzione

Lavori in corso a breve sulla scalinata di via Cesarei (piazza Piccinino). Il cantiere partirà mercoledì 3 luglio e pertanto saranno interdetti alcuni stalli per la sosta. I residenti della zona esultano. "Sono anni che veniva segnalato lo stato di incuria e di degrado in cui versava la scalinata, che peraltro insiste in una zona a grande vocazione turistico-culturale. Gradini rovinati a rischio caduta e selciato invaso dalle erbacce: era ora che qualcuno ci mettesse le mani. L’auspicio? Via alla manutenzione di altre porzioni del centro storico".