Lavori al parco pubblico. Dopo il restyling sarà più sicuro e accogliente

Un parco giochi più sicuro e accogliente. Finanziato il progetto di manutenzione dell’area verde del capoluogo: sarà sottoposto a un intervento di restyling il parco pubblico di Piegaro capoluogo. A renderlo noto è l’amministrazione comunale. L’area è suddivisa in uno spazio giochi e in uno spazio pubblico all’aperto, adatto a manifestazioni culturali e musicali. Scopo dell’intervento, come spiega il sindaco Roberto Ferricelli, è quello di riqualificare l’area adibita al gioco per bambini, utilizzata anche dagli alunni della limitrofa Scuola dell’Infanzia, mediante interventi di adeguamento di alcuni giochi che necessitano di manutenzione e messa in sicurezza. In particolare si interverrà con la realizzazione di pavimentazioni antitrauma soprattutto in prossimità delle altalene e degli scivoli. È inoltre prevista l’istallazione di nuovi giochi. Particolare attenzione verrà posta sul miglioramento dell’attuale verde pubblico, con la messa a dimora di alcune essenze e il rifacimento del tappeto erboso. Previsto infine il rifacimento delle staccionate in legno, attualmente degradate. "Questo è uno dei progetti – dichiara Ferricelli – che l’Amministrazione comunale ha in programma sugli spazi pubblici. In questo caso si va ad intervenire su un’importante area di riferimento per il capoluogo, a tutela della sicurezza di tutti i suoi fruitori e per il miglioramento del decoro urbano". L’opera comporterà un investimento di 30.000 euro e sarà finanziata attraverso un contributo regionale a valere sul "Programma di riqualificazione e decoro urbano del verde pubblico ovvero degli spazi pubblici all’aperto dedicato al gioco dei bambini".

Questo intervento si aggiunge anche al recente lavoro sull’area di Montarale. Il parco, che già in passato era stato oggetto di restyling, con gli ultimi interventi effettuati dall’Afor (Agenzia Forestale Regionale), è stato dotato di nuovi giochi in legno per bambini, di tavoli da pic nic e di un campo da bocce. "In questo modo – aveva sottolineato l’assessora comunale Rosita Morcellini partecipando all’evento promozionale – il Parco si conferma un’eccellenza del nostro territorio. È intenzione di questa Amministrazione far sì che le famiglie possano fruire appieno di questa importante area naturalistica, in sicurezza e totale relax" un luogo che soprattutto d’estate rappresenta una meta ideale per chi è in cerca di fresco e riposo. Luoghi di aggregazione per i più piccoli che fungono da fulcro intorno al quale le comunità possono ritrovarsi sopratutto nei piccoli centri e nei borghi.