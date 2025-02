Lavori al “Fosso Stretto“. Lunedì via al cantiere. Modifiche alla viabilità

Imminente nel centro storico di Panicale l’avvio dei lavori di risistemazione del cosiddetto “Fosso Stretto“. Lavori che partiranno lunedì e si concluderanno per metà aprile. A renderlo noto è l’amministrazione comunale. Le opere consisteranno nella realizzazione della nuova rete fognaria finalizzata alla raccolta e allo smaltimento delle acque meteoriche. Per questa parte il Comune di Panicale ha ottenuto un finanziamento di circa 320mila euro a fondo perduto destinato alla riduzione del rischio idraulico e idrogeologico. Inoltre avverrà il rifacimento della linea fognaria delle acque nere, ormai vetusta.

Per portare avanti questo intervento è stata coinvolta anche Umbra Acque che eseguirà le opere con un proprio finanziamento di 47mila euro. Durante il periodo dei lavori la viabilità e la disciplina del traffico subiranno alcune modifiche, che saranno segnalate in loco. In via Vannucci il traffico sarà invertito rispetto all’attuale assetto e viale Regina Margherita si percorrerà a doppio senso di circolazione, con disattivazione temporanea dei parcheggi fino a termine lavori; i parcheggi nell’ultima parte di viale Marconi verranno disattivati per consentire l’allestimento del cantiere lavori.

Al termine dei lavori, la viabilità verrà ripristinata adottando le misure condivise con la comunità: riapertura via Caprini e via Marconi a senso unico nella direzione da via Belvedere a Piazza Regina Margherita, con ripristino dei parcheggi pre-esistenti; Ripristino senso unico via Vannucci con direzione da Piazza Vittoria a viale Belvedere; Ripristino del senso unico in Viale Regina Margherita con direzione da Piazza Regina Margherita a Piazza della Vittoria e creazione nell’ultimo tratto (in prossimità di Piazza della Vittoria) di alcuni posti a disco orario, oltre che di due posti riservati handicap e di un posto "rosa"; nel tratto centrale, saranno realizzati ulteriori posti per i residenti del centro storico; l’ultimo tratto (verso Piazza Regina Margherita) sarà riattrezzato per posti a parcheggio libero. Gli stalli della piazzetta ex ospedale saranno destinati a parcheggi a disco orario di un’ora. Previsto il ripristino del doppio senso in viale della Repubblica tratto discendente dopo edificio scolastico. Saranno verificate possibili soluzioni per l’individuazione di parcheggi aggiuntivi in via Risorgimento e zona camper.